Челябинск, , 11:39 — REGNUM В челябинской области виновный в гибели троих жителей Челябинска гражданин просится на свободу. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

ДТП произошло 8 октября 2016 года. Водитель, будучи пьяным, протаранил машину скорой помощи. Погибли водитель, младенец и фельдшер. 22 марта 2017 года автомобилист был осуждён. Он получил 8 лет и 6 месяцев общего режима и должен был возместить моральный вред в сумме 4 млн рублей.

Сейчас гражданин находится в колонии. Он просил заменить наказание более мягким. Но прокуратура выступила против и суд Копейска ему отказал. Поводом стало то, что уплатил он пока чуть больше 130 тыс. рублей, и то с помощью принудительного удержания из зарплаты. По мнению прокурора, меры недостаточны для того, чтобы сделать вывод об исправлении осуждённого.

Отметим, что решение суда пока не вступило в силу.

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