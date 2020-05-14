Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростовской области внесены изменения на карту распространения коронавирусной инфекции с учётом новых случаев заражения, передаёт ИА REGNUM 14 мая.

Карта распространения SARS-CoV-2 в Ростовской области Donland.ru

Новые носители SARS-CoV-2 выявлены в семи городах и 14 муниципальных районах. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (27 случаев) и Белокалитвинском районе (12 случаев).

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на Дону подтверждено 78 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число носителей SARS-CoV-2 достигло 2 тыс. 111 человек.

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