Южно-Сахалинск, , 11:50 — REGNUM Власти российских регионов не поддержали идею властей Сахалина по тестированию пассажиров на коронавирус перед вылетом на остров в аэропортах, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе материалов прямого эфира губернатора Сахалина Валерия Лимаренко.

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«Сделали попытку. Направили в четыре города специальные бригады врачей. Скажу откровенно: нас в этом деле не поддержали. Мы неделю промучились и отозвали своих врачей», — сообщил глава Сахалина.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву, Хабаровск, Новосибирск и Владивосток были направлены бригады сахалинских врачей, которые проводили тестирование пассажиров, направляющихся на остров, на коронавирус. У нескольких пассажиров вирус был выявлен. Однако запретить им полёт на остров невозможно без введения специального режима.