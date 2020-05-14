Тбилиси, , 11:39 — REGNUM Салоны красоты и центры эстетической медицины, закрытые в Грузии в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса, смогут возобновить работу в текущем месяце. Об этом 12 мая заявил на во время заседания правительства премьер-министр страны Георгий Гахария.

Он отметил, что сложившаяся в Грузии эпидемиологическая обстановка позволяет раньше запланированных сроков начинать введение некоторых этапов смягчения ограничительных мер.

«Мы приняли решение об открытии салонов красоты и центров эстетической медицины с 18 мая», — сказал глава грузинского правительства.

Напомним, в Грузии в течение последней неделе наблюдается снижение темпов роста заболеваемости COVID-19, которые стали ниже, чем темпы, с которыми выписывают пациентов, имевших диагноз «коронавирус».

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