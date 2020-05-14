Санкт-Петербург, , 11:37 — REGNUM В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга вновь подтвердили, что резкий рост количества внебольничных пневмоний в городе весной 2020 года непосредственно связан с распространением новой коронавирусной инфекции.

Скорая помощь у Покровской больницы Дарья Драй © ИА REGNUM

«Ответ на вопрос, почему у нас так резко возросло число пневмоний по сравнению с тем же периодом времени в предыдущие годы, очевиден: появление нового этиологического фактора — распространение новой коронавирусной инфекции», — заявила 14 мая официальный представитель комздрава Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 13 мая сказал о том, что в городе наблюдается превышение показателя заболеваемости внебольничными пневмониями относительно среднего многолетнего показателя. «На последней неделе он выше среднего в 5,5 раз», — сказал глава региона.

Как пояснили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга, речь идет о том, что в прошлые годы, когда не было эпидемии коронавируса, в мае фиксировалось в 5,5 раза меньше внебольничных пневмоний, чем сейчас.

«Сейчас за счет эпидемии коронавируса — резкий рост», — отметили в комздраве, добавив, что большинство случаев пневмонии связано с COVID-19.

По данным Смольного, с 1 марта 2020 года внебольничной пневмонией заболело 11 тыс. 223 человека. Выздоровели 5924 человека, скончалось 694 человека.

С начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге подтверждено 8945 случаев заражения. Умерло 69 человек.

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