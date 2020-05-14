Ижевск, , 11:36 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 14 мая выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений увеличилось до 408 случаев, сообщили на своей странице в социальной сети глава республики Александр Бречалов.

В числе новых заражений четыре — у жителей Ижевска, по одному — в Ярском и Шарканском районах. Полностью выздоровели в республике 179 граждан, 24 выписаны за минувшие сутки.

13 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний. За прошедшие сутки летальных случаев зафиксировано не было.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия по-прежнему сохраняет последнее мест среди регионов Приволжского федерального округа по абсолютному числу случаев заражения коронавирусом. Количество новых выявленных заражений в течение последних полутора недель на территории региона варьируется от нуля до 19 случаев, дважды не было выявлено ни одного нового заражения — 6 и 12 мая.