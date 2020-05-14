Пермь, , 11:33 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 14 мая, выявлено 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе COVID-19.

На лечении в стационаре находятся 26 человек, изолированы на дому в связи с отсутствием клинических симптомов заболевания 15 человек. В одном случае коронавирус выявлен у пациента посмертно.

На сегодняшний день в регионе выявлен в общей сложности 871 носитель SARS-CoV-2. Ежесуточный прирост выявленных случаев заражения составил 5%.

Заместитель министра здравоохранения Пермского края Евгений Камкин подчеркнул, что до сих пор важно соблюдать режим самоизоляции и, по возможности, максимально ограничивать социальные контакты, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах, чтобы снизить прирост заболеваемости и сохранить свое здоровье.