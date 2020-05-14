Тверь, , 11:31 — REGNUM 440 пациентов, у которых ранее было выявлено заражение коронавирусом, вылечились и выписаны в Тверской области по данным на 14 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Только за последние сутки выздоровели 23 жителя региона.

Всего за последние сутки в Тверской области подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом. Все пациенты с положительными тестами на коронавирус изолированы, у значительной части клинических проявлений не наблюдается.

Всего на территории Тверской области подтверждено 962 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. 512 человек изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение. Скончались десять пациентов с положительными тестами на коронавирус.

По данным на 14 мая, в регионе на коронавирус протестированы 40 тыс. 941 человек, 1 тыс. 870 — за последние сутки.