Абакан, , 11:31 — REGNUM Противопожарный режим в Хакасии будет продлён до 25 мая, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Соответствующее решение было принято 14 мая на видеосовещании главы региона Валентина Коновалова с властями на местах.

В ближайшие дни в Хакасии прогнозируется сильный шквалистый ветер и засушливая погода. В Ширинском районе сохраняется чрезвычайно высокий пятый класс пожарной опасности, в Аскизском районе — четвёртый класс пожарной опасности, в остальных муниципалитетах — третий.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 34 лесных пожара.

Власти региона заверили, что ситуация под контролем. В случае необходимости противопожарный режим будет продлён после 25 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, в соседнем Красноярском крае по состоянию на утро 14 мая было зарегистрировано 16 лесных пожаров на площади 1132 га.

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