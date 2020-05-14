Улан-Удэ, , 11:30 — REGNUM Около 2,6 тыс. медицинских работников, задействованных в лечении пациентов с COVID-19 в Бурятии, получили выплаты за апрель из федерального бюджета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Выплаты врачи и медсёстры получают в зависимости от количества времени, в течение которого они работали с пациентами с коронавирусом.

«При отработке установленной нормы времени полностью с больными коронавирусной инфекцией, врач-терапевт получает 37,8 тыс. рублей, медицинская сестра — 18,9 тыс. рублей», — отметили в минздраве.

Ещё 738 медиков, на которых не распространяются доплаты из федерального бюджета, получили выплаты из бюджета республики. К ним отнесены патологоанатомы, младший персонал скорой помощи и прочий персонал.

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