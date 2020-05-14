Калининград, , 11:30 — REGNUM Сотни продуктовых наборов вместе с товарами первой необходимости передали нуждающимся жителям добровольцы в Калининграде в рамках акции «Добро без карантина». Об этом сообщили организаторы акции.

По их словам, за четыре недели проведения акции передано уже 320 наборов. Помощь добровольцы оказывают одиноким пожилым людям, многодетным семьям, а также тем, кто попал в трудную жизненную ситуацию, но не состоит в списках органов соцзащиты.

Собирать такие бесплатные наборы калининградским добровольцам помогают местные организаторы, предприниматели и просто неравнодушные граждане, передающие средства для покупки продуктов.