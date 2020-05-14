Москва, , 11:28 — REGNUM Десять московских больниц получили 100 тыс. банок кваса, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Продукцию направил ABInBevEfes в рамках акции #МыВместе. Доставляют квас волонтёры акции.

Напиток получил персонал Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н.Н. Блохина Минздрава РФ, НИИ им. Склифосовского, детской клинической больницы им. З.А. Башляевой. Также 10 тыс. банок направили в штаб движения «Волонтёры-медики».

Перед майскими праздниками ивановский филиал ABInBevEfes передал 4 тыс. бутылок кваса людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию из-за коронавируса. Квас вошёл в состав продовольственного набора благотворительного фонда «Дом надежды».