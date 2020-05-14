Москва, , 11:28 — REGNUM Больные с хроническими болезнями почек (ХБП) являются группой особо высокого риска заражения коронавирусной инфекцией. Об этом главный нефролог Минздрава России профессор Евгений Шилов, передаёт пресс-служба Минздрава.

«Больные с ХБП являются группой особо высокого риска заражения COVID-19 и высокой летальности при развитии заболевания», — заявил Шилов.

«Это связано с тем, что причиной ХБП являются основные популяционные болезни (сахарный диабет, гипертензия, ожирение, атеросклероз), а также пожилой возраст, которые сами способствуют высокой заболеваемости и смертности от COVID-19», — пояснил он.

По его словам, наибольшие сложности в организации профилактики и лечения коронавирусной инфекции в этой группе вызывают лица, получающие лечение диализом.

Обусловлено это невозможностью остановить терапию (лица должны проходить три сеанса диализа в неделю), значительной долей ослабленных больных и высоким уровнем сопутствующих заболеваний, слабостью иммунной системы.

«Помимо больных ХБП у 20−30% пациентов, госпитализированных с COVID-19, развивается почечная недостаточность, повышающая потребности в диализе. Вместе с перепрофилированием больниц для оказания помощи пациентам с COVID-19 это может нарушить обеспеченность больных ХБП программным диализом», — отметил Шилов.

Согласно решению Минздрава России, пациентам на заместительной почеченой терапии медицинской оказывают помощь в полном объёме, наряду с онкопациентами и больными сердечно-сосудистыми заболеваниями.