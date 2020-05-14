Пенза, , 11:31 — REGNUM В Пензенской области по данным на 14 мая лабораторно подтверждены 45 новых случаев заражения SARS-CoV2. Всего с начала наблюдения зафиксировано по региону 924 положительных теста на коронавирус, сообщает общероссийский оперативный штаб.

С момента эпидемии 548 человек выздоровели, скончались от последствий коронавируса на сегодняшний день 10 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе на 14 мая выявили 995 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 21 085 случаев.

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