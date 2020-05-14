Нур-Султан, , 11:27 — REGNUM В занятия физической культурой и спортом в Казахстане планируется вовлечь 7,5 млн человек. Об этом 14 мая заявила министр культуры и спорта республики Актоты Раимкулова на брифинге.

По её словам, реализация комплексного плана по развитию массового спорта позволит вовлечь в занятия 40% населения республики. По данным министра, в 2019 году в Казахстане занимались 30,6% населения, или 5,7 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за проведение дополнительных спортивных занятий учителям физической культуры в Казахстане планируют доплачивать 100% от базового должностного оклада.

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