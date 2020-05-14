Нижний Новгород, , 11:25 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 14 мая выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 5596, сообщает пресс-служба областного правительства.

Полностью выздоровели в регионе 1112 человек, только за минувшие сутки выписаны 248 граждан. 37 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, двое — за минувшие сутки.

«Количество выявленных заражений — результат огромного объема тестирований, которые мы проводим практически в круглосуточном режиме. По данным Роспотребнадзора, Нижегородская область по абсолютному количеству исследований на коронавирус в сутки входит в пятерку лидеров в стране», — сообщил губернатор Глеб Никитин.

Всего до настоящего момента протестированы на наличие коронавируса 129 401 человек, за последние сутки проверены 5311 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, пока в Нижегородской области все ранее введенные ограничения сохраняются. Ранее губернатор не исключал, что к первому этапу смягчения режима повышенной готовности область может перейти с 18 мая.

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