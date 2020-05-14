Ростов-на-Дону, , 11:24 — REGNUM В Ростовской области детские сады в ближайшее время не откроются. Дошкольные учреждения «не работают до особого распоряжения», сообщили ИА REGNUM в региональном пресс-центре 14 мая.

«Пока вопрос об их открытии, учитывая ситуацию, не стоит. Дежурные группы тоже пока не открываются», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области с 15 мая планируется смягчение ограничительных мер. При этом, с кем жителям региона, выходящим на работу, оставить детей, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном открытии дежурных групп в детских садах заявляла в апреле министр общего и профессионального образования региона Лариса Балина. По ей словам, «численность детей в группах может быть не более 12 человек» при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.