Бахчисарай, Крым, , 11:26 — REGNUM Жители Крыма Татьяна и Андрей Крыловы обратились к руководству страны с жалобами на бездействие местных правоохранительных и надзорных органов в расследовании уголовного дела по факту гибели их новорожденной дочери Полины в сентябре 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 мая сообщила Татьяна Крылова.

«Мы направили руководству Российской Федерации письменные обращения с описанием обстоятельств правового беспредела в Республике Крым и многих преступных фактов сопутствующих до и после смерти нашего ребёнка — Крыловой Полины», — сообщила Татьяна Крылова.

По её словам, в Крыму им так и не удалось добиться справедливого расследования трагедии после двух с половиной лет регулярных и систематических обращений в соответствующие органы.

«Мы вынуждены обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину. А также к председателю Следкома РФ Александру Бастрыкину и генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с требованием провести честное расследование по факту смерти нашего ребёнка, неоказанию помощи детям в Бахчисарайской ЦРБ, а также по качеству расследования уголовных дел в Крыму», — уточнила Татьяна Крылова.

Как сообщало ИА REGNUM, дочь Крыловых Полина скончалась в сентябре 2017 года. Родители ребёнка уверены, что трагедия случилась по вине местных врачей, которые вовремя не диагностировали заболевание и не оказали необходимую медицинскую помощь. Бывший заведующий бахчисарайским отделом бюро судебно-медицинской экспертизы Владимир Лазарев установил, что смерть ребёнка наступила от кровопотери в результате разрыва верхней брыжеечной вены при циррозе печени, который развился в результате инфекции. Он сообщил прессе, что начальство предложило ему переделать своё заключение и что это далеко не единственный случай фальсификации.

По информации ИА REGNUM, прокуратура Бахчисарайского района Крыма приостановила предварительное следствие в рамках возбуждённого летом 2019 года уголовного дела, ссылаясь на невозможность вызова к следователю участников уголовного процесса в рамках установленного режима самоизоляции в Крыму.

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