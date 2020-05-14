Москва, , 11:40 — REGNUM Существующая глобальная модель показала свою устойчивость во время кризиса, вызванного распространением коронавируса, поэтому ждать существенных изменений после его окончания не стоит. Об этом 14 мая заявил глава исследовательской группы «Циркон» Игорь Задорин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Очень многие структуры в этом кризисе показали свою устойчивость. Процесс во многом был управляемым. А это означает, что те субъекты, которые двигали весь это кризис, этот процесс, — они сохраняют свои позиции. Это означает, что в той или иной степени тенденции будут продолжены», — завил Задорин.

Концепцию о прекращении глобализации можно отправить «в утиль», уверен эксперт. Кризис, вызванный распространением коронавируса, показал высокую согласованность национальных элит, согласованность действий.

«Безусловно, никуда не денется мировое разделение труда и ресурсов. И если говорить о массовом сознании — единство медиаполя говорит о том, что мир глобальный не будет разделяться, как многие с радостью начали представлять себе: новый мир с новыми границами», — сказал Задорин.

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