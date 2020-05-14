Хабаровск, , 11:48 — REGNUM На Дальнем Востоке России за сутки, по состоянию на 14 мая 2020 года, выявлено 262 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По-прежнему лидируют два крупнейших региона ДФО — Хабаровский край и Приморье, в каждом из которых общее количество выявленных случаев заражения превысило 1000, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основе информации федеральной мониторинговой группы.

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В Хабаровском крае самый большой суточный прирост — 51 новый выявленный носитель коронавируса. Общее число с начала наблюдений составило 1047, выздоровел — 451 пациент, умерли — семь человек.

В Приморье выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, всего — 1057, выздоровели — 307, умерли — 12 человек.

В Якутии за сутки выявили 35 новых заражённых SARS-CoV-2, всего выявлено — 687, выздоровели — 211 человек, а умерли — четверо пациентов.

На Сахалине, где власти предпринимают беспрецедентные меры, включая введение цифровых пропусков, выявлены только два новых заражённых коронавирусом, с начала наблюдений зафиксировано — 44 заражения, выздоровели — 25 пациентов, летальных случаев нет.

В Амурской области прирост за сутки составил 12 новых носителей коронавируса, всего выявлено — 194 случая заражений, выздоровел — 41 больной, умер один пациент.

В Забайкалье выявлено 46 новых случаев заражения коронавирусом, всего — 432, выздоровели — 157 пациентов, умер — один человек.

В Бурятии новых заражений коронавирусом за сутки выявлено 49, с начала наблюдений — 736, выздоровели из них — 256, умерли — пять человек.

В Магаданской области прибавился один инфицированный коронавирусом, всего с начала наблюдений выявлено 163 заражённых SARS-CoV-2, из них 15 человек вылечены, умерли — трое.

На Чукотке выявлен один новый случай заражения коронавирусом. Всего — 36, выздоровели — 15, летальных случаев нет.

В Еврейской АО выявлено 6 новых носителей коронавируса, всего с начала наблюдений — 218, вылечены — 49 человек, умер — один пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине власти ввели цифровые пропуска для всех, кто приезжает на остров.