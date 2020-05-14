Светлана Шаповалова, 14 мая 2020, 13:37 — REGNUM Председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко совместно с ИА REGNUM начали проект, в рамках которого будет подготовлена серия эфиров, посвящённая основным аспектам домашнего насилия. Эта проблема стала особенно актуальной в связи с карантинными мероприятиями, проводимыми из-за мировой эпидемии коронавируса.
Сегодня, 14 мая, в первом выпуске Виктория Данильченко рассказала о том, что такое домашнее насилие, как его распознать и почему не так просто вырваться из такой ситуации:
«Не всегда очевидно, где начинается домашнее насилие и в чём оно проявляется. Некоторые считают, что предотвратить и прекратить его не так уж и сложно. Ведь это происходит с кем-то другим — глупым человеком, неспособным постоять за себя. Но здесь все не так просто и однозначно. Попробуем разобраться. Страх — это главный признак домашнего насилия. Если вам каждый день кажется, что вы будто бы «ходите по канату», максимально контролируете слова, чтобы не вызвать гнев партнера (мужа, матери, ребенка), — в вашем доме присутствует как минимум психологическое насилие.
Начинается оно, как правило, с грубого обращения, словесных оскорблений. Человек, допускающий такое поведение, может быстро перейти к физическому насилию. Очень важно на ранних этапах распознать в человеке качества насильника. Такой человек чаще всего ревнив, проявляет неуважение к другим людям, их чувствам и желаниям. Потенциальный тиран пытается держать под контролем всю вашу жизнь: местонахождение, круг общения, переписки, звонки, ваши расходы. Тревожный знак, если под воздействием запрещенных веществ или алкоголя партнер впадает в гнев, обижает животных, толкает вас, угрожает, принуждает к сексуальным отношениям.
И, казалось бы, распознать в партнере такие черты просто, но уйти решаются далеко не все. «Почему?» Действительно, выглядит странно. Ведь зачастую в качестве жертвы выступает нестарая женщина, с работой и головой на плечах. Вполне вероятно, что она могла найти выход: втайне от тирана накопить на аренду жилья, обратиться в кризисный центр, попросить помощи у близких. Поэтому со стороны часто кажется: женщина легко могла бы уйти. И тогда возникают рассуждения про «вторичные выгоды»: «Видимо, ее все устраивает. Получит после избиений еще одно украшение, вот и терпит». Но это только со стороны.
В реальности причины совсем иные. Расскажу — какие. Во-первых, женщина считает, что домашнее насилие — нормально. Девочка, растущая в атмосфере домашнего насилия: обижали ее или на ее глазах отец издевался над матерью. Это не столь важно. Важно другое — семейный ад для нее — привычное дело. Нередко такой способ воспитания родители выбирают, прикрываясь объяснениями для ребенка и самих себя, что это нужно для ее же пользы: «Иначе тебе будет сложно понять, что такое хорошо и что такое плохо». А выйдя замуж, для нее становится нормальным, что ее муж применяет те же методы «воспитания», также объясняя своё желание бить благими намерениями: «Это не побои, это способ быстрее объяснить тебе, глупенькой».
Во-вторых, женщина ищет причину в себе. Зачастую тиран обвиняет жертву в своем срыве: флиртовала с другим, придиралась к мелочам, плохо заботилась, сказала не то и не тем тоном, посмотрела не тем взглядом. А потом получается, что, кроме сломанных ребер, женщина остается еще и с чувством вины. Пытаясь загладить ее, прощает тирану очень многое. А ведь, чтобы избежать насилия, нужно понять всего лишь одну вещь — причина не в ней!
В-третьих, женщина не всегда в состоянии оценить всю опасность ситуации. Да, мужчина бьёт, но ведь и родители били, но не убили же! Наоборот, вырастили хорошим человеком и теперь гордятся ею. Поэтому и с мужем надо потерпеть, извлечь урок, научиться быть лучше. А он тем временем заходит все дальше и дальше, позволяя себе все больше и больше. Свою лепту вносит и общественное мнение: «Семья превыше всего!», «Детям необходим отец!», «Без мужчины женщина неполноценна!».
В-четвёртых, мужчина продолжает играть любящего и понимающего семьянина. Нередко после очередного избиения муж начинает просить прощения, засыпать комплиментами, клясться в любви. И женщина почему-то верит и прощает?! Все просто, часто абьюзер ещё и самый близкий для женщины человек. Чудовище вновь превращается в идеального супруга, помогает с уроками ребенку, с домашними хлопотами. Как тут не забыть, что скоро все встанет на свои места и он опять начнет насилие.
Наконец, она может просто бояться его мести. И нет ничего удивительного, что женщина терпит и не уходит. Чтобы что-то изменить, требуется многое: время, уверенность в себе, поддержка друзей, консультации психолога, финансы, наконец. Как правило, опытный абьюзер лишает всего этого жертву: друзей нет, деньги под контролем, как и каждый ее шаг. Да и мужчина, понимая, что женщина на грани, либо ослабляет хватку, либо усиливает. Это практически всегда дает ему нужный эффект.
Конечно, если бы общество единым фронтом выступало против домашних побоев, женщина могла бы осознать: нет, насилие — это не нормально. Но, на сегодняшний день закон о профилактике домашнего насилия не принят, в том числе за счет усилий деятелей РПЦ и активистов родительских движений, которые считают, что государство не имеет права вмешиваться в дела семьи.
Но все же в нашей стране уже сейчас большое количество активистов, которые борются против домашнего насилия. Создаются кризисные центры, законодатели продвигают закон о профилактике домашнего насилия. Здесь, конечно, все неидеально. Центров недостаточно, закон идёт очень туго».
В своих следующих материалах Виктория Данильченко готова рассказать о том, куда же можно обратиться за помощью, если в вашей семье есть насилие, а также объяснить, что такое закон о домашнем насилии и почему его не принимают.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о росте случаев домашнего насилия во время самоизоляции на фоне коронавируса предупредила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В интервью РИА Новости она также заявила том, что жертвы домашнего насилия должны иметь возможность покидать свои дома без специального пропуска.
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Руководитель отдела медицинской психологии ФГБНУ «Научный центр психического здоровья» Сергей Ениколопов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM тоже отмечал, что в период эпидемии коронавируса растёт раздражительность и агрессивность. Именно поэтому специалисты не исключают роста семейного насилия.
«Причём жертвами будут в первую очередь дети, а уже потом — жёны и мужья. Это происходит не только из-за того, что люди в квартире заперты. К примеру, если в квартире всего один телевизор, то спор за то, что смотреть, может легко в этой ситуации перерасти в конфликт», — отмечал эксперт.
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