Стокгольм, , 11:28 — REGNUM Ожидается, что в Швеции около 85 000 молодых студентов закончат обучение чуть более чем через месяц. Однако в настоящее время ситуация на шведском рынке труда является неопределенной в связи с ростом безработицы, вызванным пандемией коронавирусной инфекции. Об этом 14 мая сообщило шведское агентство SVT Nyheter.

«В первую очередь это коснется тех, кто на самом деле еще не вышел на рынок труда», — заявил экономист Оскар Нордстрем Сканс.

В течение первой недели мая в Государственной службе занятости Швеции в качестве безработных было зарегистрировано 57 265 человек в возрасте от 18 до 24 лет, что соответствует 10,9% молодых людей. В течение этой же недели прошлого года этот показатель составлял 7,6%, а в конце февраля этого года он составлял уже 9,4%.

По словам профессора экономики Оскара Нордстрома Сканса, молодые люди, выходящие на рынок труда, сейчас находятся в большой опасности с точки зрения своих перспектив.

«Это, конечно, негативно скажется на молодежи. В период рецессии в целом ясно, что в первую очередь страдают те, кто не вышел на рынок труда или еще не нашел себе постоянного места работы», — заявил Сканс.