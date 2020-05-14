Стокгольм, , 11:35 — REGNUM На государственного эпидемиолога Швеции Андерса Тегнелла было подано заявление в полицию. Его обвиняют в действиях, повлекших за собой смерть другого человека. В частности, обвинение связано с тем, что он не рекомендовал персоналу по уходу за пожилыми людьми использовать необходимое защитное оборудование во время эпидемии коронавирусной инфекции. Об этом 13 мая сообщила шведская газета Fria Tider.

По словам заявителя, Андерс Тегнелл «в значительной степени ответственен» за большое количество погибших в учреждениях по уходу за пожилыми людьми в Швеции. Это связано с тем, что государственный эпидемиолог не рекомендовал сотрудникам носить средства защиты полости рта при лечении возрастных пациентов.

Массовые смерти среди пожилых людей, как сообщается, не произошли, если бы Тегнелл «принял решение, основанное на научных данных, о том, что персонал должен всегда надевать средства защиты рта при работе с пожилыми людьми». Заявитель указывает, среди прочего, что медперсонал в домах престарелых, у которого не проявляются симптомы коронавируса, также подозревается в том, что он сыграл свою печальную роль в распространении инфекции среди пожилых людей, находящихся в специализированных учреждениях.