Москва, , 10:44 — REGNUM За минувшие сутки в России исследования подтвердили 9974 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает 14 мая московский оперштаб.

Новые случаи подтверждены в 84 регионах РФ. За сутки зафиксировано 93 летальных исхода, выздоровели 5527 пациентов.

Больше всего новых заражений выявлено в Москве — 4712. Далее следуют Подмосковье — 918, Петербург — 460, Нижегородская область — 238, Ивановская область — 102. Около сотни заражений подтверждено в Тульской области, Дагестане, Калужской, Волгоградской, Саратовской областях, а также в Краснодарском крае.

Всего в РФ выявили 252 245 случаев заражения коронавирусом. Умерли 2305 человек. Выздоровели более 53,5 тыс. человек.