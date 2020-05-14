Тула, , 10:42 — REGNUM 80-летие обороны Тулы от немецко-фашистских захватчиков готовятся отметить в регионе в 2021 году, сообщили в управлении пресс-службы правительства региона по итогам совещания, состоявшегося 13 мая.

«80-летие обороны Тулы — для нас особая дата. В 1941 году город, находясь почти в полном окружении, выдержал чудовищные удары фашистов. Сковал две армии противника, включая одну танковую. А Тульская оборонительная операция способствовала контрнаступлению советских войск в битве за Москву», — отметил губернатор Алексей Дюмин.

К 80-летию обороны Тулы планируется наградить ветеранов труда и предприятий, сыгравших ключевую роль в обороне города, памятными медалями. Также в регионе планируется разработать с привлечением общественных организаций план мероприятий к подготовке к юбилею. Алексей Дюмин предложил включить в программу мероприятия новые форматы, которые нашли отклик у ‪горожан 9 Мая.

Также обсуждалась возможность создания Музея обороны Тулы — его предлагается расположить в парке «Патриот». Концепция музея в настоящее время проходит обсуждение в экспертном сообществе.

Тульская оборонительная операция велась с 24 октября по 5 декабря 1941 года, она стала частью битвы под Москвой 1941−1942 годов и сыграла важную роль, создав условия для контрнаступления Красной армии. В ходе героической обороны Тулы защитники города выдержали удары вражеской армии. 7 декабря 1976 года за мужество и стойкость, проявленные защитниками Тулы при героической обороне города, Туле было присвоено почётное звание «Город-герой».