Санкт-Петербург, , 13:13 — REGNUM Передано в суд дело бывшего начальника линейного пункта полиции на железнодорожной станции «Девяткино» Санкт-Петербург-Финляндского линейного отдела МВД России. Мужчину обвиняют в получении взяток от предпринимателей, которые незаконно развернули торговлю на территории станции. Об этом 14 мая сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

По версии следствия, начальник линейного пункта полиции, в обязанности которого входило выявление и пресечение преступлений и административных правонарушений, в период 2018—2019 года систематически получал взятки от лиц, занимавшихся незаконной торговой деятельностью в районе станции «Девяткино», на стыке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

«За совершении незаконного бездействия, выраженного в попустительстве и покровительстве, сотрудник полиции получил взятку в общей сумме более 205 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Мужчина был уволен из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство. В настоящий момент дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в ходе расследования данного уголовного дела следователями были выявлены иные эпизоды получения взяток должностными лицами органов внутренних дел, а также сотрудниками администрации Санкт-Петербурга, расследование по которым продолжаются.

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