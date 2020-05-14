Москва, , 10:27 — REGNUM Кибермошенники продолжают выискивать новые пути хищения средств у пользователей интернета во всём мире. Так, на фоне пандемии коронавируса и самоизоляции во многих странах мира активизировался такой вид мошенничества, как «сексуальные» вымогательства, когда хакеры требуют деньги за нераспространение личных фотографий и видео с камер их устройств.

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Как пояснили опрошенные РИА Новости эксперты, фото и видео интимного характера хакеры с помощью вредоносных программ могут получить с ноутбука пользователя, если на нём не установлено защитное решение. При этом человек даже может не догадываться, что за ним следят.

«Мошенник угрожает отправить видео всем контактам пользователя, если жертва не произведет оплату биткоинами по указанному адресу. Примерная сумма — $1,9−7 тыс. но может быть и больше», — приводит издание слова главы представительства Avast в России и СНГ Алексея Федорова.

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Отмечается, что в случае отказа платить жертвам также угрожают, что их семьи будут заражены коронавирусом. Специалисты подчеркивают, что оценить реальные масштабы проблемы сложно, так как не каждый человек захочет рассказать о подобной кибератаке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты предупредили о новом способе кражи средств у клиентов банков с использованием смартфонов, который разработали кибермошенники. Так, злоумышленники похищают деньги своих жертв, используя программное обеспечение для удалённого доступа к смартфонам. Ежемесячно фиксирует более тысячи попыток хищения средств со счетов физических лиц с использованием данной схемы, а потери банков от данного вида мошенничества могут достигать десяти миллионов рублей в месяц.

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