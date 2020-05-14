Москва, , 10:26 — REGNUM Свыше 800 пациентов, в числе которых 114 беременных и родивших женщин, проходят лечение в московской Филатовской больнице в настоящее время. Об этом 14 мая сообщил главврач данной больницы Валерий Вечерко на своей странице в соцсети Facebook.

По информации медика, в данный момент в больнице проходит лечение 1 351 пациент и с диагнозом внебольничная пневмония — 1 248 из них.

«В том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 803. В том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 114», — написал в своем сообщении Вечерко.

Также он уточнил, что в отделениях интенсивной терапии находится 112 пациентов, 54 из которых подключены к аппаратам ИВЛ.

При этом медик добавил, что за прошедши сутки от нового заболевания вылечились и были выписаны 165 пациентов и ещё 175 поступили в больницу.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие масок и перчаток.