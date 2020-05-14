Москва, , 10:24 — REGNUM В Москве оштрафовали 198 человек за отсутствие масок и перчаток. Об этом сообщил и. о. руководителя «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«За последние два дня за отсутствие масок и перчаток оштрафованы 198 человек», — цитирует его слова агентство «Москва».

Он отметил, что сейчас 98% пассажиров добросовестно следует требованиям масочного режима.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным нового сервиса сайта правительства Москвы, за сутки масками воспользовались 97% пассажиров метро, 95% пассажиров надели перчатки.