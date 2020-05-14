Пермь, , 10:21 — REGNUM В Перми суд отказал в иске активистке, которая требовала закрыть выезды из-за неблагополучной эпидобстановки из столица края. Решение суда в законную силу не вступило, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Свердловского районного суда Перми.

Истец просила признать незаконным бездействие главного государственного санитарного врача по Пермскому краю, поскольку он не выдает предписания органам исполнительной власти и органам местного самоуправления региона в части введения карантина в целях ограничения передвижения населения между территориями, где имеются случаи заражения коронавирусом, и территориями, где такие случаи отсутствуют. Активистка считает, что бездействие должностного лица создает реальную угрозу жизни и здоровью, поскольку в ее поселение регулярно приезжают жители Перми.

Активистка подчеркнула, что в Оханском округе нет случаев заражения и инфекция может быть только завозной. Если будут предприняты меры по предотвращению завоза инфекции в Оханский округ, то её посещение магазинов будет менее рискованным, чем при отсутствии таких мер.

Суд, в свою очередь, указал, что порядок осуществления ограничительных мероприятий при угрозе возникновения и распространения инфекционного заболевания, устанавливаются санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Федеральный закон, санитарные правила, методические рекомендации не предусматривают обязательное введение меры по ограничению передвижения населения из города краевого значения на территории края, где отсутствуют случаи заражения.