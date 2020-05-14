Москва, , 10:17 — REGNUM Число преступлений, совершенных на улице, а также преступления, которые совершили иностранные граждане, снизилось в России с начала текущего года. Об этом 14 мая рассказали в пресс-центре МВД РФ.

«Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах, уменьшилось на 7,1%. А количество преступлений среди иностранных граждан снизилось на 1,2%», — приводит ТАСС сообщение пресс-центра.

Также там уточнили, что преступность иностранных граждан в России сократилась по убийствам — на 2%, разбоям — на 8,1%, грабежам — на 9,4%, кражам — на 5,5%.

При этом в пресс-центре подчеркнули, что предположения отдельных экспертов о том, что меры ограничительного характера, введённые из-за пандемии нового коронавируса, могут стать причиной роста уличных преступлений и в том числе — мигрантами, не оправдались.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за четыре месяца 2020 года количество зарегистрированных в Новосибирской области преступлений незначительно возросло (на 1,2%).