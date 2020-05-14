Москва, , 10:16 — REGNUM Сервис для видеосвязи Zoom лучше не использовать для деловых переговоров из-за проблем с безопасностью, заявил глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

По его словам, разработчики не очень озаботились защитой общения, сейчас начали исправлять ошибки, но еще остаются вопросы.

«Поэтому для разговоров по каким-то простым вопросам Zoom, наверное, хорош, но не для делового общения, где обсуждаются конфиденциальные темы», — сказал он в интервью ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты по информационной безопасности компании Cyble обнаружили на хакерских форумах предложение о продаже более 500 тысяч учётных записей сервиса Zoom.

Часть учётных записей и паролей была доступна бесплатно, доступ к остальным хакеры предоставляли за небольшое вознаграждение.

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