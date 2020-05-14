Симферополь, 14 мая 2020, 10:18 — REGNUM За сутки у шести жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 14 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики с начала пандемии подтверждено 245 положительных тестов на новую инфекцию. Из больниц уже выписали 78 пациентов, четыре человека скончались. Режим самоизоляции в республике действует до 31 мая.
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