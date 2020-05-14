Симферополь, , 10:18 — REGNUM За сутки у шести жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. Об этом 14 мая на заседании оперативного штаба сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«У нас шесть заразившихся. Двое из Ялты, двое из Алушты, один в Симферополе и один в Феодосии», — уточнил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории республики с начала пандемии подтверждено 245 положительных тестов на новую инфекцию. Из больниц уже выписали 78 пациентов, четыре человека скончались. Режим самоизоляции в республике действует до 31 мая.

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