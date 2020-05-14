Петропавловск-Камчатский, , 10:16 — REGNUM На Камчатке краевая прокуратура начала проверку финансирования гонки на собачьих упряжках «Берингия». Поводом для начала проверки стала публикация в местном СМИ.

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Ранее ИА «Камчатинфо» опубликовало расследование о финансировании гонки. В публикации утверждалось, что изначально задуманная известными каюрами как дань уважения камчатским традициям гонка превратилась в инструмент по «освоению бюджетов».

Журналист рассказал, что в апреле 2018 года обращался с этим вопросом к эск-губернатору Владимиру Илюхину, но тот отвечать не пожелал:

«Да не считай ты эти деньги! Чё тебе эти деньги?» — привело издание ответ Илюхина.

В расследовании издания содержатся сведения о том, что в 2019 году Контрольно-счетная палата региона провела проверку финансирования гонки и выявила множество нарушений. Проводила проверку и прокуратура. И сведения доводились до бывшего губернатора. Однако, как сообщило издание, следственный комитет не усмотрел в нарушениях состава преступления.

«Между тем проверка КСП показала, что при финансировании гонки нарушалось федеральное законодательство, деньги расходовались бесконтрольно», — написало издание.

Но больше всего задевало камчатцев то, что львиная доля финансирования уходила не на поддержку каюров и гонки, традиций Камчатки, а на оплату приезжих звёзд шоу-бизнеса, банкеты для чиновников, покупку дорогой спортивной экипировки, которая доставалась не каюрам, а приезжим гостям.

Издание также сообщило, что публикация о вопиющих нарушениях на «Берингии» вызвала огромный общественный резонанс на полуострове, в редакцию продолжают приходить письма, в которых люди рассказывают о новых и новых нарушениях.

Примечательно, что спустя несколько дней после публикации в отставку подал ответственный за проведение «Берингии» вице-губернатор Алексей Войтов — по собственному желанию.

Как сообщало ИА REGNUM, «Берингия» — традиционная гонка на собачьих упряжках на Камчатке. Она проводится с начала 90-х годов прошлого века. Уже тогда гонка попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в мире.

Но в последние годы каюры, основавшие «Берингию», отвернулись от гонки и не хотят в ней участвовать, потому что для них гонки не просто спорт, а жизнь, а не чей-то бизнес-проект.