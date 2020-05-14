Ярославль,
14 мая 2020, 10:09 — REGNUM Задержки результатов тестов на коронавирус в Ярославской области бывают. Об этом сообщил региональный штаб по ситуации с коронавирусом со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкину.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители области жаловались на то, что ждут результаты тестов две и более недели. В Роспотребнадзоре объяснили это тем, что делят анализа на «срочные» и все прочие.
«В первую очередь мы лабораторно исследуем анализы заболевших, пациентов на выписку, медработников. Их тесты на коронавирус поступают с пометкой «срочно» и выполняются в течение суток-полутора. Все остальные исследования делаются в порядке живой очереди, но максимально три-четыре дня при условии, что соблюдены сроки доставки материала. Иногда они нарушаются. Это одна из причин задержки результатов анализов. Есть и другая — срочная необходимость провести тестирование одной из категорий работников. К примеру, в начале мая мы выполняли исследований проб из социальных учреждений, сотрудники которых заступали на двухнедельную смену. Очень важно, чтобы они пришли к своим подопечным «чистыми». Охватили порядка 700 человек», — цитирует региональный штаб начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкину.
По данным регионального штаба, лаборатории в Ярославле, Рыбинске и Ростове делают около 1500 исследований в сутки. За все время с начала пандемии в области было проведено более 38 тысяч тестирований.
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