Ярославль, , 10:09 — REGNUM Задержки результатов тестов на коронавирус в Ярославской области бывают. Об этом сообщил региональный штаб по ситуации с коронавирусом со ссылкой на начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкину.

Лаборатория Yarregion.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители области жаловались на то, что ждут результаты тестов две и более недели. В Роспотребнадзоре объяснили это тем, что делят анализа на «срочные» и все прочие.

«В первую очередь мы лабораторно исследуем анализы заболевших, пациентов на выписку, медработников. Их тесты на коронавирус поступают с пометкой «срочно» и выполняются в течение суток-полутора. Все остальные исследования делаются в порядке живой очереди, но максимально три-четыре дня при условии, что соблюдены сроки доставки материала. Иногда они нарушаются. Это одна из причин задержки результатов анализов. Есть и другая — срочная необходимость провести тестирование одной из категорий работников. К примеру, в начале мая мы выполняли исследований проб из социальных учреждений, сотрудники которых заступали на двухнедельную смену. Очень важно, чтобы они пришли к своим подопечным «чистыми». Охватили порядка 700 человек», — цитирует региональный штаб начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Любовь Шишкину.

По данным регионального штаба, лаборатории в Ярославле, Рыбинске и Ростове делают около 1500 исследований в сутки. За все время с начала пандемии в области было проведено более 38 тысяч тестирований.

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