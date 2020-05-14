Тамбов, , 10:09 — REGNUM 86 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Тамбовской области за последние сутки, об этом сообщил 14 мая региональный оперштаб.

За последние сутки положительные тесты на коронавирус были подтверждены у 12 детей, самому младшему из которых шесть месяцев. Возраст взрослых пациентов — от 19 до 87 лет.

Всего с начала пандемии в Тамбовской области подтверждено 1 тыс. 654 случая заражения коронавирусом. Выписаны на 14 мая 437 человека, в том числе 214 проходили лечение дома. Четыре человека скончались.

В больницах региона остаются 374 человека. У 274 пациентов подтверждены положительные тесты на коронавирус, 23 госпитализированы с подозрением на заражение. У 204 человек поставлен диагноз «пневмония».