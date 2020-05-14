Санкт-Петербург, , 10:08 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге обследовали на наличие коронавирусной инфекции 10 613 человек. Об этом 14 мая сообщили в городском оперативно штабе.

Суточная цифра обследованных после майских праздников продолжает расти: днем ранее были обследованы на коронавирус 9146 человек.

К утру 14 мая на карантине в Петербурге находится 3589 человек, из них 2492 — контактные лица. В обсерватор посещены 175 человек, на обязательной самоизоляции — 922 человека.

За сутки количество людей на карантине выросло на 115 человек.

«О прибытии из другой страны на территорию России сообщили 27 человек», — отметили в оперативном штабе.

Напомним, по данным на 13 мая, с начала пандемии в Санкт-Петербурге выявлено 8485 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 63 человека. Выздоровели 1848 человек.

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