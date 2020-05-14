Москва, , 10:06 — REGNUM Лучших мировых программистов обучают в России, и в некоторых случаях это становится причиной того, что и лучшие в мире хакеры также говорят на русском языке. Об этом 14 мая рассказал глава «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский.

«Если брать именно высокопрофессиональную преступность, все главные киберзлодеи говорят по-русски», — заявил он в интервью в рамках спецпроекта ТАСС «Первые лица бизнеса».

Также глава «Лаборатории Касперского» напомнил, что одна из самых таких громких историй — хакерская группировка Carbanak, состоявшая из говорящих на русском программистов из России, с Украины, из Прибалтики и Европы, которой в 2014 году удалось похитить в общей сложности порядка миллиарда долларов у десятков банков по всему миру.

Кроме этого, Касперский подчеркнул, что, по его мнению, в России действительно обучают лучших в мире программистов и производителей софта для компьютеров, а также — хакеров.

«Они учились в одних университетах, но результат получился разный. Если первые пытаются создать что-то новое, то вторые — взломать, разрушить», — отметил он и добавил, что хакеров мотивируют только деньги.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 13 мая стало известно, что компании Microsoft и Intel разработали метод, позволяющий искусственному интеллекту эффективно находить вредоносный код в файлах.