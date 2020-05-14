Уфа, 14 мая 2020, 10:08 — REGNUM Последний звонок в этом году пройдет в дистанционном формате в Башкирии. Об этом сообщил первый заместитель министра образования и науки республики Ильдар Мавлетбердин корреспондентам ИА «Башинформ».
По информации журналистов, в 2020 году последний звонок в республике прозвучит 29 мая, но не в стенах учебных заведений, а в дистанционном формате.
По словам Ильдара Мавлетбердина, руководство муниципальных образований уже получило соответствующие письма, в которых было предложено провести дистанционные праздничные мероприятия и флешмобы.
Чиновник особо отметил, что это касается не только учащихся одиннадцатых классов, но и выпускников других классов школ и детских садов. В этом году выезжать группами на природу будет нельзя.
Отмечается, что по выпускным вечерам чиновники еще не приняли окончательного решения.
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