Пермь, , 10:05 — REGNUM В Перми суд продлил срок ареста для двух фигурантов коррупционного дела, которых обвиняют в крупном мошенничестве при строительстве зоопарка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

Руководителю проекта АО «РЖДстрой» и директору ГКУ ПК «УКС Пермскогокрая» инкриминируют хищение денежных средств в размере не менее 129 млн рублей.

В декабре 2019 года суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. В мае судебная инстанция продлила строк ареста на два 2 месяца — до 1 августа 2020 года.

По данным портала 59.ru, представитель АО «РЖДстрой» не смог внести залог в 50 миллионов рублей, поэтому его арест продлили до 1 августа.

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