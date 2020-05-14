Москва, , 09:56 — REGNUM История Великой Отечественной войны в России освещается скорее правдиво, считает большинство граждан (80%). Противоположное мнение у 10%, свидетельствует опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

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Специализированные сайты в интернете с архивными и другими материалами, посвященными Великой Отечественной войне, посещали 30% граждан. Не интересовались историей войны в интернете 69% опрошенных.

У 87% граждан есть или были родственники, участвовавшие в Великой Отечественной войне. Слышали их рассказы о войне или в пересказе близких 60%. Больше всего на респондентов произвели впечатление героизм и самоотверженность участников войны, сражения, гибель солдат на фронте и жестокость фашизма.

Опросы проведены 2−3 мая 2020 года. В каждом опросе приняли участие по 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, любимые фильмы о Великой Отечественной войне есть у 66% жителей России, любимые книги — у четверти респондентов.

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