Элиста, , 09:53 — REGNUM У семи медицинских работников подтверждены положительные тесты на коронавирус, об этом 14 мая в социальных сетях сообщил министр здравоохранения Калмыкии Юрий Кикенов.

Очаг заражения был выявлен в Малодербетовском районе республики, положительные тесты на коронавирус сдали сразу семь медицинских работников. До этого случая пациентов с коронавирусом в районе не регистрировалось.

Всего в республике на утро 14 мая подтверждено 618 случаев коронавируса. По оценке республиканского минздрава, в настоящее время республика проходит пик по выявляемым положительным тестам на коронавирус.