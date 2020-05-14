Рязань, , 09:55 — REGNUM Женщина с подтверждённым положительным тестом на коронавирус скончалась в одной из больниц Рязани. Пациентке было 83 года, сообщает региональная оперативная группа.

О смерти пациентки стало известно вечером 13 мая. У женщины в анамнезе имелись тяжёлые хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Две с половиной недели она провела на аппарате искусственной вентиляции лёгких, однако спасти её не удалось.

Окончательную причину смерти эксперты установят по результатам патологоанатомического исследования.