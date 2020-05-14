Магадан, Магаданская область, , 09:58 — REGNUM Власти Магаданской области заявили, что ситуация с выплатами медицинским работникам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом «вполне благополучна».

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По словам губернатора Сергея Носова, сотрудники инфекционного госпиталя при Магаданской областной больнице выплаты получают ещё с 30 апреля, пишет «Магаданская правда».

«Ситуация с выплатами медицинским работникам, которые находятся на острие борьбы с коронавирусом вполне благополучна. 6 мая мы получили дополнительные разъяснения, что необходимо выплатить нашим медикам также и районный коэффициент и северные надбавки. Буквально сегодня эти выплаты также проведены. В сроки, установленные Президентом РФ, 15 мая, мы уложились, в дальнейшем посмотрим очень внимательно за тем чтобы доводить до медиков федеральные средства и оперативно решать остальные вопросы», — пояснил Носов.

Главный врач областной больницы Роман Сук добавил, что выплаты уже перечислены 57 сотрудникам инфекционного госпиталя.

«Мы не стали дожидаться федеральных денег. Сотрудники, имеющие право на стимулирующие выплаты, получили доплаты из фонда ОМС. За апрель мы выплатили все деньги 30 апреля. Выплаты получили 6 врачей, 24 медсестры и 27 санитарок инфекционного госпиталя областной больницы. Сейчас ожидаем поступления федеральных средств на выплаты с учетом районного коэффициента», — сказал главврач.

Остальные руководили медучреждений Колымы также заверили, что деньги все, кто входит в список, получили, или получат до 15 мая.

На данный момент, выплаты стимулирующего характера за апрель в установленные сроки получили 564 медработника, в общей сложности — 51,5 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в качестве стимулирующих выплат медработникам, которые оказывают помощь больным COVID-19 и лицам из групп риска, выделено 237,6 млн рублей.