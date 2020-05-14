Барнаул, , 09:50 — REGNUM На складах производственных предприятий Алтайского края, где с 12 мая введён масочный режим из-за мировой эпидемии коронавируса и проводимых карантинных мероприятий, скопилось более 100 тысяч невостребованных гигиенических масок. Об этом сегодня, 14 мая, информирует региональный оперативный штаб со ссылкой на результаты мониторинга, провёденного управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

«Сегодня реализация гигиенических масок осуществляется в продовольственной и непродовольственной несетевой рознице, а также в торговых сетях Мария-Ра, Аникс, Ашан, Пятёрочка, Ярче, Лента, Новэкс, Бахетле, Метро, Магнит, на рынках и ярмарках, а также в ателье, занимающихся пошивом средств индивидуальной защиты.

Стоимость рулонных масок — от 79,9 руб. за 50 шт. (в пересчете на единицу — 1,6 руб./шт.), тканевых многоразовых — от 30 руб./шт., одноразовых из нетканого материала — от 25,5 руб./шт. В наличии средства индивидуальной защиты и в большинстве аптек региона», — сказано в официальной информации.

То обстоятельство, что спрос на защитные маски в последнее время снизился, чиновники объясняют тем, что их большая часть произведена из материалов, которые предусматривают многоразовое использование и большинство людей закупили необходимое количество. При этом отмечается, что максимальные суточные объемы производства в крае составляют 111 тысяч масок.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро, 14 мая, в Алтайском крае под подтверждены 39 новых положительных тестов на SARS-CoV-2, общее число выявленных носителей вируса составляет уже 809 человек.

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