Ташкент, , 09:50 — REGNUM Сход селя в предгорьях Бостанлыкского района Ташкентской области Узбекистана привел к затоплению жилых домов, сообщили 14 мая в пресс-службе хокимията (администрации) области.

Сель вызвал разлив воды из Паркентского канала, которая затопила несколько домов. В результате схода селя никто не пострадал. Последствия ликвидируют 233 человека и 42 единицы техники.

Как сообщало ИА REGNUM, сильные проливные дожди вызвали поднятие уровня воды в реках Сурхандарьинской области Узбекистане. Из-за наводнения эвакуировали 900 жителей Алтинсайского района Сурхандарьинской области.

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