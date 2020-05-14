Магас, , 09:49 — REGNUM В Ингушетии волонтеры оказывают помощь врачам, борющимся с коронавирусом. Для тех, кто находится на передовой борьбы с опасным вирусом, собираются продуктовые наборы. В них чай, кофе, сладости для перекуса в периоды отдыха между работой. Акцию организовало региональное отделение партии «Единая Россия».

«В рамках этой акции наш региональный штаб подготовил для медиков республики более 4000 продуктовых наборов. Мы запросили списки врачей, которые сейчас работают с коронавирусными больными, в минздраве Ингушетии и теперь работаем по ним», — цитирует и. о. руководителя регионального штаба «Молодой гвардии «Единой России» Марата Озиева ТАСС.

К благотворительному делу подключились также представители молодежного правительства региона, молодежного совета города Карабулака и участники кадрового проекта «Политстартап». В рамках акции собрано и передано сотрудникам Детской республиканской клинической больницы и Перинатального центра республики уже более 700 наборов.