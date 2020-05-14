Исламабад, , 09:51 — REGNUM В Пакистане за сутки выявили 490 случаев заражения коронавирусом. Об этом 13 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране превысило 35 тыс. человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 770 человек. За сутки данный показатель увеличился на девять человек. Число выздоровевших составляет порядка 10 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 266 тыс. человек.

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