Элиста, , 09:46 — REGNUM 48 новых случаев заражения коронавирусом выявлены в Республике Калмыкия за последние сутки, об этом сообщил 14 мая министр здравоохранения региона Юрий Кикенов в социальных сетях.

«На сегодняшнее утро у нас зарегистрировано 618 случаев коронавирусной инфекции. Инфекция уже есть во всех районах республики, и ситуация остается напряженной. По всей видимости, в настоящее время мы имеем пик заболевания, регистрируем максимальное число заболевших. Их число у нас варьируется от 30 до 40 человек в сутки, всех больных выявляем», — уточнил Кикенов.

Он также сообщил, что на данный момент на стационарном лечении находятся 240 человек. 12 человек находятся в тяжёлом состоянии, в том числе шестеро — на аппаратах ИВЛ. 174 человека выздоровели. Семь пациентов с положительными анализами на коронавирус скончались.

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