Тбилиси, , 09:51 — REGNUM Грузии нужно воспользоваться завоеванным имиджем безопасной, с точки зрения заражения коронавирусом, страны. Об этом 13 мая журналистам рассказал инфекционист, замруководителя Национального центра контроля заболеваний Паата Имнадзе, сообщает Общественное телевидение.

Врач отметил, что в скором времени ряд государств в Европе намерены возобновить прием туристов. Грузия должна привлекать гостей тем, что в ней будут созданы безопасные условия для отдыхающих, а также приняты меры, чтобы они не привезли инфекцию.

«В первую очередь будет сделано все для обеспечения безопасности любого туриста, въезжающего в страну, чтобы он не завёз с собой коронавирусную инфекцию», — сказал Имнадзе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Грузии планируют открыть границу для посещения иностранными туристами с 1 июля.

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